Diocesi: Rieti, il 7 novembre in preghiera per la pace presso il cimitero monumentale

L’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Chiesa di Rieti e il Comune di Rieti promuovono, il 7 novembre (ore 11), un incontro di preghiera e riflessione sul tema “La pace oltre le guerre… perché fratelli tutti” tra cristiani, ebrei e musulmani presso il cimitero monumentale di Rieti. L’incontro che sarà aperto dal saluto di don Valerio Shango, referente dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, vedrà anche l’intervento del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Daniele Peroni. A fare da filo conduttore alla mattinata, che sarà intervallata da momenti musicali, saranno alcuni brani scelti dalla lettera enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, affidati alla lettura da parte degli alunni degli istituti “Rosatelli” e “Ciancarelli”. Al termine della mattinata sarà consegnato dalla diocesi di Rieti un contributo all’Elemosiniere apostolico, alla Comunità di Sant’Egidio e alla Caritas diocesana per l’impegno in favore dei profughi ucraini e di tutte le guerre.