Giornata mondiale poveri: Caritas Rossano-Cariati, le iniziative di novembre a favore delle persone in difficoltà

La Caritas diocesana di Rossano-Cariati promuove in questi giorni una serie di iniziative per raccogliere fondi e aiutare le persone in difficoltà. Con i suoi servizi distribuisce quasi un migliaio pasti al giorno e mette a disposizione beni materiali, ma soprattutto lavora attraverso l’ascolto. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti la Caritas ha riproposto l’iniziativa “Il Fiore della carità” che ha consentito di attuare un gesto concreto di solidarietà. Tra le iniziative nel mese di novembre che culmineranno nella celebrazione della Giornata mondiale dei poveri del 13 novembre: 9 novembre, adorazione parrocchiale; 12 novembre “A cena con i poveri” in episcopio; 13 novembre celebrazione Giornata mondiale dei poveri nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa A.U. Rossano alle ore 11. Una novità importante di quest’anno saranno le cene vicariali con i poveri: 18 novembre (Vicaria Longobucco) – parrocchia San Francesco d’Assisi (Crosia); 22 novembre (Vicaria Rossano) – parrocchia Santa Teresa (Rossano); 24 novembre (Vicaria Cariati) – parrocchia San Michele Arcangelo (Cariati); 25 novembre (Vicaria Corigliano) – parrocchia Santa Maria ad Nives (Schiavonea); 29 novembre (Vicaria Terranova) – parrocchia S. Antonio (Terranova). Per gli operatori pastorali saranno organizzati tre incontri formativi l’8 febbraio 2023, 15 marzo 2023 e 19 aprile 2023 che si concluderanno il 14 maggio 2023 con il Pellegrinaggio al santuario di S. Francesco di Paola.