Solidarietà: Roma, oggi e domani torna l’Incontro nazionale della Fondazione il Cuore in una Goccia onlus

Oggi e domani torna, a Roma, dopo il fermo degli ultimi due anni, l’Incontro nazionale della Fondazione il Cuore in una Goccia onlus. L’evento vede riunite famiglie, volontari, amici e sostenitori provenienti da ogni parte d’Italia per costruire e promuovere la cultura dell’accoglienza della vita nella condizione di fragilità più estrema, quella dei nascituri affetti da patologie prenatali. “A.A.A. Cercasi… Accoglienza, abbracci e amore”, questo il titolo della due giorni. Un’occasione per guardare insieme al percorso compiuto, raccontare storie ed esperienze e pensare al futuro, ma soprattutto un momento di condivisione familiare e fraterna con lo sguardo sempre rivolto all’accoglienza della vita e delle fragilità prenatali. Si inizierà oggi pomeriggio alle 14:30 presso l’Hotel Pineta Palace. Piero Damosso, caporedattore del Tg1 e conduttore dell’evento, guiderà lungo un percorso di conoscenza e approfondimento della realtà del “Cuore in una Goccia” per aprire alla riflessione e al dialogo sulla vita nascente e sulle problematiche che ruotano attorno alla diagnosi prenatale patologica. Il programma veicolerà la mission del “Cuore in una Goccia” attraverso il vissuto delle famiglie a cui si uniranno i racconti di illustri ospiti. Si partirà con Ettore Bassi che, nel pomeriggio di sabato, porterà la sua testimonianza di papà di una bimba con Sindrome di Down; e si proseguirà domenica, con il racconto di Beatrice Fazi che ha trasformato la sua esperienza personale in un impegno testimoniale di servizio al prossimo. Il card. Angelo Comastri celebrerà la messa dedicata alle famiglie, ai piccoli e quanti lavorano con il “Cuore in una Goccia” per portare avanti la sua mission. La celebrazione si terrà presso l’Hotel Pineta Palace oggi pomeriggio alle ore 17.