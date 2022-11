Società: Milano, giovedì 10 un convegno su gioco d’azzardo e alcol in età anziana

Giovedì 10 novembre (ore 9-13.30) presso l’Auditorium Don Alberione di Milano si terrà il convegno in presenza “Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: oltre la punta dell’iceberg”, un fenomeno nascosto tra le pieghe della vita quotidiana di tante famiglie e di tanti anziani, nelle case e nei territori; un fenomeno che gli operatori dei servizi incontrano e che spesso non sanno come affrontare. Ad organizzare il convegno sono Cisf e Ordine Assistenti sociali Lombardia a conclusione di una serie di eventi promossi nel 2022 per offrire, a interlocutori diversi, occasioni di riflessione e confronto su gioco d’azzardo e consumo di alcol in età avanzata; il tutto per incrementare attenzione, sensibilità, consapevolezza verso due problemi presenti ma sottovalutati e per interrogarsi sulle azioni possibili. L’evento formativo è rivolto a varie professionalità: assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, medici; è aperto a gruppi di auto mutuo aiuto (Alcolisti Anonimi, Club alcologici territoriali, Giocatori anonimi), associazioni di anziani, realtà di volontariato.