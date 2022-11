Giovanni Paolo I: diocesi e comune di Vittorio Veneto, un documentario e una mostra in omaggio ad Albino Luciani

In questo mese a Vittorio Veneto ci saranno due iniziative realizzate in occasione della recente beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, organizzate dalla diocesi e dalla città di Vittorio Veneto.

Venerdì 11 novembre alle 20.30 presso l’Auditorium del Seminario vescovile sarà presentata la mostra fotografica “Albino Luciani” e sarà proiettato per la prima volta il documentario realizzato in occasione della beatificazione, avvenuta lo scorso 4 settembre, con la celebrazione e il rito in piazza San Pietro. Nel filmato ci sono inedite testimonianze dei nipoti di Luciani, del segretario di Stato della Santa Sede, il card. Pietro Parolin, del card. Beniamino Stella, del direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, e tanti altri contributi.

Il 26 novembre, alle 10.30, al Teatro “Lorenzo Da Ponte” sarà invece inaugurata la mostra fotografica allestita presso il vicino Palazzo Todesco. Oltre 150 gli scatti e diversi contributi video che ripercorrono la vita di Luciani dalla nascita alla sua beatificazione. La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio e sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

“Ho accolto molto volentieri la proposta che la diocesi potesse collaborare con l’iniziativa, promossa dal comune, di allestire una mostra in occasione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I”: così il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, esprime la gioia della diocesi per gli eventi dedicati a Luciani del mese di novembre. “Il motivo e la plausibilità di questa iniziativa – continua – sono facilmente comprensibili: mons. Albino Luciani fu per ben undici anni vescovo di questa nostra diocesi di Vittorio Veneto e, poco prima che egli partisse per Venezia, dove era stato nominato patriarca, ricevette, in una solenne seduta del Consiglio comunale, la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto”.

“Con questa importante esposizione fotografica ospitata a Palazzo Todesco – afferma Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto – desideriamo rendere omaggio alla figura di Albino Luciani all’interno del vasto programma di eventi che quest’anno, in occasione della sua beatificazione, lo hanno doverosamente ricordato. Abbiamo da subito collaborato con grande entusiasmo, insieme alla diocesi di Vittorio Veneto, alla realizzazione di questo importante progetto, consapevoli che la mostra potrà essere apprezzata da tutti e particolarmente nella nostra città dove Luciani ha lasciato un ricordo incancellabile, vivo e sempre più presente nel tempo”.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero. La presentazione del documentario e l’inaugurazione della mostra saranno visibili anche in diretta web dalle pagine social del comune di Vittorio Veneto.