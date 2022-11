Pace e giustizia: mons. Lorefice (Palermo), “non dimentichiamoci la vergogna dei naufragi, dei respingimenti e delle torture nei lager della Libia”

“Guardiamo stasera all’Europa, dove si è aperta ‘la ferita’ del conflitto in Ucraina. Guardiamo al mondo scosso da guerre lunghe, drammatiche, spesso silenziose e incancrenite. Ho visto con i miei occhi e sentito con i miei orecchi i flagelli della guerra del Congo e della Siria. La nostra casa comune, sempre più piccola e interconnessa, rischia oggi di tradire la propria intrinseca vocazione di giardino armonioso di vita e di relazioni fraterne e pacifiche, di spazio di comunione e di futuro”. Con queste parole l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ha aperto ieri sera alle 21 nella basilica di San Domenico il momento di preghiera per la pace organizzato insieme ai rappresentanti di tutte le altre religioni presenti in città. “Invito tutti noi stasera a una corale preghiera: tutte le fedi, tutte le confessioni religiose, tutti gli amanti e le amanti del dialogo e della pace, tutti i ricercatori di pace”, ha detto l’arcivescovo. “Non possiamo cominciare se non ascoltando il grido che sale dalle vittime e dalle macerie di ogni guerra”, ha aggiunto mons. Lorefice, invitando a non dimenticare che “una delle tante tragiche conseguenze delle guerre in atto nel mondo continua a consumarsi nel Mar Mediterraneo, dinanzi all’indifferenza e all’ipocrisia dei paesi europei: la vergogna dei naufragi, dei bimbi e delle donne annegati, dei respingimenti e delle torture nei lager della Libia”. “Essere oranti – ha affermato – significa per noi stasera rimanere accanto a questo dolore muto e immenso, a questa umanità schiacciata e senza voce in ogni Sud del mondo, che viene ferocemente respinta quando, in un numero davvero limitato, simile alla punta di un iceberg, si affaccia alle nostre coste, alle nostre terre, trovando ad accoglierla la retorica stanca e catastrofica della sicurezza, dell’identità, della distinzione tra ‘noi’ e ‘loro’”.