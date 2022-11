Giornata del Ringraziamento: Cerignola, domani il vescovo Ciollaro benedice i mezzi agricoli

In occasione della 72ª edizione della Giornata nazionale del Ringraziamento, promossa dalla Cei, il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Fabio Ciollaro, domani, domenica 6 novembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Carlo Vescovo, ubicata nell’omonimo borgo in agro di Ascoli Satriano, presiederà la celebrazione eucaristica e la successiva benedizione dei mezzi agricoli, del grano e della terra.

Quest’anno il tema individuato dall’episcopato italiano ‒ “‘Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto’ (Am 9,14). Custodia del creato, legalità e agromafie” ‒ mira a sensibilizzare la comunità sulla necessaria tutela e sulla fondamentale attenzione per una corretta trasmissione del creato alle future generazioni.