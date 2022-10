Documento sinodale: Bätzing (Germania), “serve maggior dialogo tra le Chiese” in Europa e nel mondo

“Questo documento di lavoro chiarisce che il cammino sinodale della Chiesa in Germania è da intendersi come parte di una dinamica sinodale che comprende tutta la Chiesa”. Lo afferma il presidente dei vescovi tedeschi Georg Bätzing in una dichiarazione che illustra sinteticamente il testo preparato per la tappa continentale del Sinodo sulla Sinodalità, dal titolo “Allarga lo spazio della tua tenda (Is 54,2)”, presentato oggi in sala stampa vaticana. “I temi che affrontiamo nei quattro forum e nelle assemblee sinodali in Germania sono sollevati anche in altre parti della Chiesa”, dice ancora mons. Bätzing; inoltre il testo offre “uno sguardo significativo e prezioso, fuori dagli schemi, su questioni, problemi e prospettive di altre parti del popolo di Dio nel mondo”: emergono elementi comuni, ma ci sono anche “cose diverse e specifiche da scoprire”. Secondo il vescovo tedesco, il documento può anche essere “un incoraggiamento” a cercare più di quanto fatto fino ad ora “il dialogo con le altre Chiese particolari. È un invito ad ascoltarsi reciprocamente nel cammino sinodale mondiale e ad affrontare insieme la fase successiva”. È “impressionante”, segnala ancora mons. Bätzing che nella fase di ascolto “si siano pronunciate anche le Conferenze episcopali di Paesi in cui guerra e persecuzione sono all’ordine del giorno, come l’Ucraina o Haiti”.