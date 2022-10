Tossicodipendenze: Moige, riparte il tour del progetto “Hugs not drugs”

Prosegue presso l’Istituto “Giorgi-Woolf” di Roma il tour del progetto “Hugs not drugs”, promosso dal Moige-Movimento italiano genitori, la Dcsa-Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga.

La tappa prevede la presenza di più di 150 studenti in un progetto che coinvolge circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. “Se non interveniamo da subito con e insieme ai ragazzi per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti, educando al rispetto della legalità, non possiamo vincere una lotta che coinvolge oggi troppi giovani- dichiara Antonio Affinita, direttore generale del Moige – le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in supporto dei nostri ragazzi”.

Obiettivo principale del progetto è contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.