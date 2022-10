Volontariato: Pisa, sabato la Società San Vincenzo De Paoli si confronta sulle sfide odierne dopo la ricerca nazionale

La Società di San Vincenzo De Paoli in Toscana si interroga sul volontariato confrontandosi sulle nuove sfide. “È trascorso davvero tanto tempo – dichiara Giancarlo Salamone, coordinatore della Regione Toscana per la Società di San Vincenzo De Paoli – dall’ultima volta che ci siamo ritrovati tutti insieme”. L’occasione è l’incontro per la presentazione dei risultati della ricerca universitaria: “Volontari due volte, l’azione pro-sociale della Società di San Vincenzo De Paoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, guidato da Andrea Salvini. Alla ricerca hanno partecipato più di 1.300 soci della Società di San Vincenzo De Paoli provenienti da ogni regione d’Italia. Dalle loro interviste sono emersi particolari che hanno permesso di comprendere meglio le dinamiche del volontariato, ma anche di scoprirne i punti di forza e, inevitabilmente, alcune debolezze.

“L’analisi ha confermato l’esistenza di una forte vocazione alla base del servizio svolto nel sostegno e contrasto alle povertà, ma ha messo in luce anche molti aspetti critici comuni al volontariato d’ispirazione cattolica, alle dinamiche che lo attraversano, innescando una riflessione più ampia sul rapporto tra fede e volontariato organizzato, sulle trasformazioni in atto”, spiega una nota della Società di San Vincenzo De Paoli. Ed è proprio per dibattere su questi temi che, nel corso dell’evento, ci sarà un ampio momento di confronto dal quale emergeranno interessanti proposte per il futuro del volontariato in Toscana ed in Italia.

All’appuntamento di sabato 29 ottobre, che si terrà nella Sala Regina 1 dell’Euro Hotel Pisa di Viale Europa 6, Cascina, a partire dalle 9.30, parteciperanno mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa; la presidente della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv Paola Da Ros; Monica Galdo, membro della Giunta esecutiva della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv e coordinatrice della ricerca; Andrea Salvini, ordinario di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa; Giancarlo Salamone, coordinatore regionale Toscana per la Società di San Vincenzo De Paoli. Oltre a centinaia di volontari e membri dell’Associazione provenienti da ogni provincia della Toscana.