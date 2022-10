Diocesi: Lucca, da domani mostra ecumenica su ecologia e sostenibilità

Domani 28 ottobre (ore 16.00) presso la chiesa valdese di via Galli Tassi a Lucca avrà luogo l’apertura ufficiale della mostra su ecologia e sostenibilità. Lo rende noto l’arcidiocesi di Lucca, promotrice dell’iniziativa. Interverranno Anselmo Grotti Istituto Scienze Religiose di Firenze, la pastora valdese di Lucca Sara Heinrich e Luisa Locorotondo delegata per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Lucca. La mostra è composta di un duplice percorso che dalla chiesa valdese porterà fino alla chiesa di San Michele in Foro e viceversa per sottolineare l’importanza del dialogo ecumenico. Dopo la presentazione, alle ore 18, sempre nella chiesa valdese di via Galli Tassi, si terrà la preghiera ecumenica animata dai gruppi Taizè di Lucca e Pisa.