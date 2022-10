Beni culturali: Santa Croce, visite gratuite e attività per famiglie

L’Opera di Santa Croce e la Fondazione Cr Firenze hanno scelto, insieme, di lanciare il progetto “Scopri Santa Croce”, pensato specificatamente per condividere, con la comunità locale e con tutti coloro che sono più vicini al complesso monumentale, storie e segreti di un patrimonio che da secoli attrae visitatori da tutto il mondo. Il complesso monumentale verrà narrato attraverso questo progetto speciale che comprende 52 visite guidate gratuite, svolte per lo più nei fine settimana e nei giorni di festa, in programma dal 1° novembre 2022 alla primavera 2023. Le visite – come ha spiegato Donata Grossoni, responsabile del servizio valorizzazione dell’Opera – saranno dedicate alternativamente a una varietà di temi e percorsi per approfondire i tanti e diversi aspetti che compongono, come in un puzzle, la ricchissima identità di Santa Croce, basilica francescana, luogo di spiritualità e arte, tempio dedicato a coloro che hanno reso grande l’Italia. Il progetto, messo a punto dallo staff dell’Opera, si completa con alcune attività dedicate alle famiglie e ai bambini come la Caccia al tesoro, Disegna il tuo nome, che parte dagli stemmi delle grandi famiglie, e Inventa un monumento, che richiama ai memoriali dedicati ai grandi personaggi.