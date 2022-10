Pallottini: p. Zenon Hanas eletto nuovo rettore generale

P. Zenon Hanas (Ph. Sir)

La 22esima Assemblea generale della Società dell’Apostolato Cattolico (Pallottini), tenutasi a Konstancin, in Polonia, dal 19 settembre all’8 ottobre 2022, ha eletto p. Zenon Hanas rettore generale della Società per 6 anni.

P. Zenon Hanas ha già lavorato come vicario generale dal 2004 al 2010 e attualmente ricopre l’incarico di rettore provinciale della Provincia di Cristo Re della Società in Polonia. L’Assemblea generale ha avuto come tema principale “Mossi da compassione” (Mc 6,34).

Il rettore generale uscente, p. Jacob Nampudakam SAC, è già stato eletto presidente dell’Unione dell’Apostolato Cattolico (Famiglia Pallottina).