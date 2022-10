Germania e Paesi Bassi: vescovi tedeschi e olandesi in visita ad limina. Focus sul cammino sinodale

Novembre sarà tempo di visite ad limina per i vescovi dei Paesi Bassi e della Germania: i dodici vescovi olandesi saranno a Roma dal 7 al 12 novembre prossimi. Il vescovo ausiliare di Roermond, Everard De Jong, in una intervista a Katholiekleven ha affermato che la visita ad limina è “espressione della sinodalità”, dà il “senso della comunità e della diversità insieme”, è come un “ritorno a casa”. I circa 70 vescovi tedeschi invece saranno a Roma dal 14 al 18 novembre prossimi. All’ordine del giorno dei colloqui riservati, dice una nota dell’ufficio stampa della Conferenza episcopale, il consueto rapporto sulla situazione nelle diocesi ma anche “i temi del cammino sinodale”. Per gli uni e per gli altri il programma prevede incontri nei diversi dicasteri, nella Segreteria di Stato e poi con il Papa. Nel corso della visita, saranno inoltre celebrate le messe nelle quattro basiliche romane (Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano e sulle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo nella basilica vaticana).