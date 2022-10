Diocesi: Prato, preghiere e testimonianze per la Giornata missionaria

“Di me sarete testimoni”. Questa frase degli Atti degli Apostoli, tratta dal messaggio scritto da Papa Francesco, è il tema della Giornata missionaria mondiale 2022. Come ogni anno, nel mese di ottobre vengono organizzate una serie di iniziative per ricordare, sostenere e accompagnare nella preghiera i tanti missionari della Chiesa cattolica presenti nei cinque continenti.

Anche nella diocesi di Prato sono stati pensati alcuni eventi dalla equipe del Centro missionario. Il primo appuntamento è la veglia missionaria in programma sabato 29 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Domenico. Nella serata guidata dal vescovo, mons. Giovanni Nerbini, ci sarà la testimonianza – il sottotitolo della Giornata mondiale è “vite che parlano” – di una giovane coppia pratese che questa estate ha fatto una esperienza missionaria in Albania insieme alle Sorelle Francescane del Vangelo.

Il giorno successivo, domenica 30 ottobre, torna un altro appuntamento tradizionale: la festa dei popoli, organizzata dall’equipe del Centro missionario insieme all’ufficio Migrantes. Alle 10.30, in San Domenico, messa presieduta dal vicario generale mons. Daniele Scaccini e concelebrata dai cappellani delle comunità cattoliche straniere presenti in diocesi; partecipano anche i fedeli delle varie etnie. Al termine, negli ambienti di San Domenico, pranzo di condivisione con i piatti tipici preparati dalle comunità, che insieme festeggeranno con canti e balli.