Diocesi: San Severo, pubblicato il libro “Omelia per gli invisibili” del vescovo Checchinato

“Questa nostra terra è una terra che soffre. Bisogna aver rispetto della sofferenza, ma anche combattere la rassegnazione e la paura che fino a oggi sono la sola risposta che abbiamo dato a questo dolore”. È una delle espressioni più significative del libro, fresco di stampa, di mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo.

È appena uscito, per Mondadori, il libro del presule, dal titolo: “Omelia per gli invisibili” – La storia di un vescovo dove cresce la quarta mafia. Il Pastore della diocesi, nei cinque anni di magistero episcopale, è entrato tempestivamente nel tessuto sociale del territorio, mettendo in evidenza temi come la criminalità, l’accoglienza e la triste piaga dello sfruttamento nei campi, senza trascurare giovani e persone che soffrono. Il libro, ricco di riflessioni e spunti, sarà presentato, in anteprima nazionale, sabato 29 ottobre, nella sala conferenze “Prof. Mario Fanelli”, del convento dei frati Cappuccini nei pressi della Villa comunale, a San Severo, alle 17, e vedrà, oltre all’autore, la presenza del Procuratore Capo di Foggia, Ludovico Vaccaro.