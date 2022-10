Seminaristi: Serra Club, prima edizione del Concorso nazionale “Seminaristi musicisti”

Nel contesto dell’inizio del nuovo anno associativo 2022-23, sono stati annunciati i dieci finalisti selezionati tra i giovani seminaristi di tutta Italia per la Prima Edizione del Concorso nazionale “Seminaristi musicisti”. Il concorso, indetto dal Serra Club nazionale e coordinato da Vera Pulvirenti, segretaria del distretto di Acireale, era riservato ai soli seminaristi dediti all’arte della musica e del canto. Venticinque i seminari che hanno partecipato alla competizione, con oltre ottanta seminaristi provenienti da tutta Italia anche da Cagliari, Bressanone, Monreale e Messina. Hanno partecipato al concorso, quando erano ancora alunni del Seminario Vescovile di Acireale, i neo sacerdoti Antonio Agostini e Rosario Pittera, quest’ultimo classificatosi tra i primi 10 finalisti. Solo in tre si esibiranno a Roma per la finale del 18 novembre che si svolgerà durante il Consiglio nazionale del Serra Club. La giuria, oltre a Vera Pulvirenti, sarà presieduta da mons. Marco Frisina, presbitero, compositore e direttore di coro italiano.