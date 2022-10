Patto educativo globale: telegramma Papa Francesco a Lumsa, “favorire un confronto costruttivo”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il Pontefice auspica che il significativo evento possa favorire un confronto costruttivo circa l’importante apporto della fede cristiana ai valori fondanti della convivenza sociale, promuovendo percorsi di solidarietà, di pace e di rispetto della dignità umana”. Sono queste le parole del card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, contenute nel telegramma inviato per conto di Papa Francesco a Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, in occasione del III simposio universitario globale Uniservitate “Service-learning e Patto educativo globale: educare alla fraternità’ nell’ambito universitario” del 27 e 28 ottobre a Roma. “Il Santo Padre esprime apprezzamento per l’iniziativa volta a riflettere sulla formazione delle nuove generazioni e incoraggia a riscoprire la fraternità e la cooperazione tra le diverse comunità accademiche, quale vie maestre per affrontare le odierne sfide e urgenze”. Partecipe ai lavori di oggi nella sede della Lumsa a Roma, il card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione, che nel suo saluto ha ricordato come questo evento sia il primo riguardante il Global compact on education, che Papa Francesco ha proposto per il rinnovamento del sistema educativo nella fraternità solidale, sottolineando l’importanza della rete sul Service-learning che Uniservitate ha creato in tutto il mondo. Una rete che, in linea col Patto educativo globale, mette al centro la persona, superando le differenze culturali, anche grazie al lavoro svolto nelle Università e nelle scuole cattoliche.