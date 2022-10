Diocesi: Caltanissetta, domani apertura anno accademico dell’Istituto Teologico “Mons. G. Guttadauro”

L’Istituto Teologico “Mons. G. Guttadauro” di Caltanissetta inaugura domani 28 ottobre il nuovo anno accademico, per la prima volta aperto per le iscrizioni anche ai laici. Questi ultimi fino ad ora erano indirizzati alle Facoltà Teologiche o agli Istituti Superiori di Scienze Religiose, mentre gli Istituti Teologici, legati ai Seminari, erano riservati ai seminaristi e ai candidati al diaconato permanente. Il nuovo corso ha esordito con un folto numero di oltre quaranta iscritti. Il vescovo, mons. Mario Russotto, presiederà la Messa nella Cappella Maggiore del Seminario. A seguire, presso l’Auditorium del Seminario, la prolusione che vedrà come relatrice la teologa suor Mary Melone, dal 2014 al 2019, prima donna a rivestire presso l’Antonianum di Roma la carica di Rettore di una Università Pontificia. Tema della prolusione “Giovanni XXIII, il Concilio e l’aggiornamento della Chiesa”. Al termine saranno consegnati i Diplomi di Baccellierato (equivalente alla laurea triennale) conseguiti nella precedente sessione.