Diocesi: Siracusa, domani l’Assemblea per riprendere il Cammino sinodale

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha convocato l’Assemblea diocesana per riprendere il Cammino sinodale verso la sua seconda tappa per domani, venerdì 28, alle ore 18 nel salone Giovanni Paolo II del santuario della Madonna delle Lacrime. L’Assemblea introdurrà “I cantieri di Betania” e, attraverso la consegna di alcune schede, avvierà il lavoro da svolgere nei vicariati i cui frutti saranno oggetto di studio nella successiva Assemblea diocesana che si terrà venerdì 2 dicembre. Sono invitati a partecipare i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i laici, con particolare riferimento ai membri dei Consigli parrocchiali e ai responsabili/coordinatori delle aggregazioni laicali. Questa composizione dell’Assemblea, ovviamente, non escluderà chiunque vorrà unirsi a questo significativo momento della vita della Chiesa.