Sinodo: convegno promosso da diocesi di Milano e Azione cattolica ambrosiana. Padre Costa interviene sul “metodo dell’ascolto”

“Artigiani di una Chiesa sinodale”: è il titolo di un convegno organizzato dalla diocesi di Milano e dall’Azione cattolica ambrosiana “per sostenere l’imminente avvio delle Assemblee sinodali decanali”. L’appuntamento è in programma sabato 29 ottobre, dalle 15, nel Salone del Centro diocesano Ac di via Sant’Antonio 5. “Dopo la creazione dei Gruppi Barnaba che hanno lavorato nello scorso anno e che costituiscono i primi nuclei delle Assemblee – si legge nel portale della diocesi – ora prosegue il percorso per il consolidamento di queste nuove forme di presenza della Chiesa, che hanno l’obiettivo di ‘ascoltare e leggere il territorio per individuare le priorità che la missione impone’ e di ‘aiutare le comunità pastorali e le parrocchie a rivolgere lo sguardo oltre l’organizzazione interna’”. Il convegno, rivolto ai membri dei Gruppi Barnaba e alle persone coinvolte nelle costituende assemblee, propone il saluto del vicario generale della diocesi, monsignor Franco Agnesi, la preghiera per il Sinodo e quindi l’introduzione dei lavori che avranno come nucleo centrale l’intervento di padre Giacomo Costa, gesuita, membro della Segreteria del Sinodo universale, che rifletterà su “Il cammino del Sinodo. Il metodo dell’ascolto sinodale”. Seguiranno lavori e gruppi e un racconto di esperienza. Conduce l’incontro Anna Maria Braccini, giornalista dei media diocesani. L’arcivescovo Mario Delpini sostiene l’iniziativa con un videomessaggio.