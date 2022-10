Migranti: quasi 1.000 persone sbarcate in meno di 24 ore a Crotone

In meno di 24 ore sono sbarcati nel porto di Crotone quasi mille migranti. Questa mattina si sono realizzate le operazioni di sbarco di 650 migranti, che sono stato soccorsi nel mare di Sicilia dal pattugliatore della Capitaneria di porto Diciotti”. Nella giornata di ieri erano approdati sulle coste crotonesi 109 persone. Nella serata, invece, sono avvenuti altri due sbarchi: il primo nel tardo pomeriggio, quando è arrivato al porto di Crotone un veliero intercettato da una unità della Guardia di finanza, con a bordo 99 migranti. Sempre in serata, un’altra unità navale delle Fiamme gialle ha condotto nel porto di Le Castella una imbarcazione con a bordo 54 persone. Tutti i migranti giunti in queste ore a Crotone sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.