Welfare: Acli Roma e Municipio XV siglato protocollo d’intesa per sostenere le persone fragili del territorio

Le Acli di Roma e il Municipio Roma XV hanno siglato ieri pomeriggio un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative finalizzate ad assicurare una risposta ai bisogni sociali provenienti dal territorio municipale con particolare attenzione ai cittadini fragili. La firma è avvenuta presso la sede del Municipio XV, alla presenza del presidente Daniele Torquati, dell’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e della presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì. In base al protocollo le Acli si rendono disponibili a fornire gratuitamente servizi per le persone in condizioni di fragilità (persone con disabilità, anziani e famiglie), come la creazione di P.A.S.S (Punti di Accesso al Sociale e alla Solidarietà), cioè sportelli dedicati a supportare la reale esigibilità dei diritti delle persone dove si potrà usufruire di quanto già erogato a livello di segretariato e troverà anche informazioni, orientamento e accompagnamento a misure che concernono ambiti quali la promozione dell’invecchiamento attivo, la tutela delle persone con disabilità, il turismo e lo sport sociale. Sono poi previsti servizi per i giovani (orientamento al lavoro, laboratori formativi ed educativi, attività sportive, corsi professionalizzanti), per gli anziani (percorsi antitruffa, visite guidate) e per persone straniere (accoglienza, presa in carico e orientamento ai servizi territoriali), nonché servizi per la lotta alla povertà materiale attraverso la sensibilizzazione sui consumi consapevoli e il contrasto agli sprechi. Il tutto avverrà presso strutture messe a disposizione dal Municipio XV grazie all’opera di collaboratori, liberi professionisti e volontari. “Questo protocollo – ha dichiarato Borzì – rappresenta un ulteriore tassello nel nostro impegno sul territorio, a sostegno dei cittadini più bisognosi”. Per Torquati “promuovere sul nostro territorio servizi a favore dei più fragili significa dimostrare la volontà forte di questa amministrazione di camminare con Acli al fianco di chi ha bisogno, perché nessuno resti indietro”.