Commissione europea: Bruxelles, domani il Summit sugli investimenti sostenibili con Von der leyen, Guterres, Trudeau, Gentiloni

La Commissione europea organizza l’edizione 2022 del Summit Ue sugli investimenti sostenibili. Il vertice, intitolato “Building Tomorrow”, si terrà domani, 28 ottobre, a Bruxelles. Parteciperanno politici di tutto il mondo, imprenditori, investitori, istituzioni finanziarie e rappresentanti della società civile. Si discuterà di nuove modalità per mobilitare i finanziamenti per gli investimenti sostenibili e degli standard europei e internazionali per la finanza sostenibile. I partecipanti si concentreranno su come “accelerare gli investimenti privati nella transizione energetica e sulla necessità di formazione e di nuove conoscenze e competenze in tutti i settori per consentire una transizione verde inclusiva”. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aprirà il Summit con un messaggio video. Mentre i vicepresidenti esecutivi Frans Timmermans e Valdis Dombrovskis e i commissari Paolo Gentiloni, Elisa Ferreira e Mairead McGuinness parteciperanno ai dibattiti. Inoltre, sono previsti gli interventi del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il premier canadese, Justin Trudeau, la premier neozelandese Jacinda Ardern e la segretario del tesoro statunitense Janet Yellen.

La prima edizione del Vertice sugli investimenti sostenibili è stata lanciata nel 2021, dopo l’avvio del Green Deal dell’Ue, che ha l’obiettivo di far diventare l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Inoltre, con l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Commissione Ue ha elaborato il piano “RePowerEu per porre fine alla dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, rafforzando anche la resilienza del sistema energetico dell’Ue”. L’evento sarà trasmesso online sul sito web, oltre che sulla pagina Facebook e sul profilo Twitter della Dg Ecfin.