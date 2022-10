Diocesi: Arezzo-Cortona-Sansepolcro, il programma dell’ingresso del nuovo vescovo mons. Andrea Migliavacca

(foto diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

Ufficializzato oggi il programma dell’ingresso di mons. Andrea Migliavacca nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, che si svolgerà ad Arezzo domenica 27 novembre, prima domenica di Avvento. Il primo appuntamento è fissato per le ore 10,30 nella frazione di Viciomaggio, dove il nuovo vescovo incontrerà i ragazzi dell’Istituto Medaglia miracolosa delle suore di Santa Marta. Subito dopo si sposterà ad Agazzi, nell’Istituto Madre della divina provvidenza gestito dai padri passionisti, ed in seguito nella Casa circondariale di Arezzo per incontrare i detenuti. Alle ore 12,30 è prevista la visita nella parrocchia di San Francesco stigmatizzato in Saione e l’incontro con migrati, realtà caritative e sorelle di Gesù povero, mentre alle ore 14,30 nell’oratorio di Saione, parteciperà alla Giornata diocesana dei giovani che alle ore 15,30 lo accompagneranno prima nella basilica di San Francesco, per un incontro ed un momento di preghiera, e dopo in piazza della Libertà, dove alle ore 16,30 è previsto il , il saluto con le autorità e le Istituzioni locali nel palazzo del comune. Alle ore 17,30 nella cattedrale di Arezzo sarà celebrata la messa assieme a tutto il clero diocesano. “Si tratta di un programma semplice e senza pomposità, facendo da piccoli cittadini la nostra parte”, sono le parole di mons. Riccardo Fontana “Questa è una Chiesa ampia e bellissima, sarà una giornata gioiosa dove prende il via un percorso che, come abbiamo sentito nel primo messaggio di saluto alla diocesi di mons. Andrea Migliavacca è in continuità con quello fatto finora, a partire dal sinodo diocesano e dove viene riconosciuta la centralità della Parola di Dio”.