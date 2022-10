Don Domenico Cauteruccio è il nuovo Vicario Generale per la diocesi di Tivoli. Lo ha annunciato oggi mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, al termine dell’incontro di formazione permanente mensile del Clero e anniversario della Dedicazione della Basilica Cattedrale di San Lorenzo in Tivoli. Lo rende noto la diocesi tiburtina. Don Cauteruccio succede a mons. Benedetto Serafini che dopo 18 anni lascia l’incarico di Vicario Generale per limiti di età.

