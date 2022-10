Donazione Sangue: Avis Toscana, “Grazie ai tanti militari della Folgore”

(Foto Avis)

Nelle ultime settimane decine di militari della Brigata “Folgore” hanno donato il sangue nei Centri trasfusionali toscani, in particolare a Grosseto, Siena, Livorno, Pisa e Pistoia. A loro è giunto il ringraziamento dell’Avis: “Un ringraziamento alla ‘Folgore’ per questa dimostrazione di senso civico e di solidarietà che ci ha riempito il cuore – commenta Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana -. Unire le forze per la salute degli altri: è questo l’obiettivo comune. Un plauso particolare ai militari che si sono presentati ai centri in modo scaglionato per favorire l’organizzazione trasfusionale e a quelli che hanno colto l’occasione per associarsi. La collaborazione tra Folgore e Avis toscana arriva da lontano e noi auspichiamo che continui a lungo”. “Ogni momento è quello giusto per donare sangue ed emocomponenti – sottolinea Firenze -. Ricordiamo l’importanza delle donazioni periodiche, spalmate su tutto l’anno. Fondamentale la programmazione e la stabilità delle donazioni perché c’è sempre bisogno di sangue e plasma”.