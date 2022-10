Devozione: Roma, Basilica Santa Maria Maggiore il 29 ottobre l’esecuzione dell’inno mariano Akathistos

L’Akathistos, uno tra i più famosi inni che la Chiesa Orientale dedica alla Theotokos (Genitrice di Dio), sarà eseguito sabato 29 ottobre (ore 21) sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore – che custodisce l’Icona della Salus Populi Romani – anticipato dal suono della campana detta della “Sperduta”. A presiedere il momento di preghiera sarà mons. Flaviano Rami Al Kabalan, Visitatore Apostolico dei Siri in Europa e Procuratore del Patriarcato di Antiochia dei Siri presso la Santa Sede. L’esecuzione, a cura delle Suore Compassioniste Serve di Maria, si inserisce nell’ampio programma “Un mese con Maria” che la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore propone in occasione del tradizionale mese di ottobre alla recita del Rosario. Tutti i giorni tre appuntamenti con recita del Santo Rosario: alle ore 11.30 presso la Cappella Sforza alle ore 17.00 presso la Cappella Paolina (la domenica alle ore 16.30) e alle ore 21.00 sul sagrato della Basilica in seguito al suono della campana detta della “Sperduta”. “Un mese con Maria” si concluderà con la recita del Rosario sul sagrato della Basilica lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 21.00 presieduto dal card. Stanislaw Ryłko, Arciprete della Basilica e sarà animato dalla Cappella Musicale Liberiana.