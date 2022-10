Fede e cultura: Circolo San Tommaso, annunciati i vincitori del concorso internazionale “Veritas et Amor”

È una tesi di laurea che sarà preso pubblicata presso la Oxford University Press a vincere il Concorso internazionale Veritas et Amor. Il Circolo San Tommaso d’Aquino ha deciso infatti di conferire il premio al professor Simon Maria Kopf, dell’Istituto Teologico Internazionale – Università Cattolica dell’Austria, per la tesi Reframing Providence: New perspectives from Aquinas on the divine action debate. Il secondo premio è andato a padre Efrem Reese, domenicano statunitense della Catholic University of America, per un lavoro dal titolo Our hierarchy: A thomistic return to dionysian ecclesiastical hierarchy. Le due borse, interamente finanziate da Bper Banca – informano i promotori dell’iniziativa – saranno proclamate il 29 ottobre, in una cerimonia che si terrà ad Aquino, presso la Chiesa di Santa Maria della Libera, alle ore 16. La laudatio sarà tenuta da padre Serge – Thomas Bonino, presidente della Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino e a capo del Comitato scientifico del Concorso internazionale Veritas et Amor. “Le due opere proposte dal Comitato scientifico – sottolinea Andrea Gagliarducci, presidente del Circolo San Tommaso d’Aquino – rappresentano bene il livello di eccellenza che ha raggiunto il Concorso nel corso degli anni. Testimoniano che non solo il pensiero di Tommaso d’Aquino è vero ed attuale, ma che ci sono giovani studiosi in grado di studiarlo, comprenderlo e anche renderlo vivo”. Il Concorso premia con una tesi di laurea o monografia che attualizzi il pensiero di Tommaso d’Aquino anche in ambito non strettamente filosofico (sezione cultura) e una opera d’arte ispirata a Tommaso d’Aquino (sezione arte). Per questa edizione, non sono state selezionate opere d’arte, e dunque il bando verrà esteso per la prossima edizione del Concorso internazionale. Durante la cerimonia del 29 ottobre, sarà anche conferito il Premio internazionale Tommaso d’Aquino al card. Angelo Bagnasco, presidente emerito del Consiglio delle Conferenze episcopali europee, che terrà una lectio magistralis su “Tommaso d’Aquino e l’Europa”. A concludere i lavori, Alexandra Valkenburg, ambasciatore dell’Unione europea presso la Santa Sede. La cerimonia sarà moderata da Filippo Di Giacomo, editorialista della Rai e del Venerdì di Repubblica. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del presidente del Circolo San Tommaso d’Aquino Andrea Gagliarducci, del vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo Gerardo Antonazzo, del sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi e del Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco. Gli intermezzi musicali saranno a cura del Maestro Michele D’Agostino, organista dell’Abbazia di Montecassino.