Gmg Lisbona 2023: dopo Papa Francesco si iscrive anche il presidente della Repubblica portoghese

Marcelo Rebelo de Sousa (WYD Lisbon 2023)

Dopo Papa Francesco, domenica scorsa, ieri è stata la volta del Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ad iscriversi come pellegrino alla Gmg di Lisbona (1-6 agosto) del 2023. Visitando la sede del Comitato Organizzatore Locale (Col) della Gmg il Presidente si è soffermato a parlare con dom Américo Aguiar, Presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, con il segretario esecutivo Duarte Ricciardi e con dei giovani impegnati nell’organizzazione.

Il Presidente Rebelo de Sousa ha ricordato che è un onore per il Portogallo ospitare questo “incontro di giovani da tutto il mondo” che sarà “il più grande incontro collettivo di sempre in Portogallo”. Dal presidente è giunto l’invito a tutti i giovani di “segnare questa settimana sul calendario e di unirsi alla Giornata”. La visita è stata l’occasione per tanti giovani di fare un selfie con il Presidente. Svelata anche una targa che ringrazia il presidente di aver reso possibile il sogno di ospitare la Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo.