Diocesi: Cerreto Sannita, oggi la raccolta di comunità delle olive nel giardino dell’episcopio

Un’intera giornata dedicata alla raccolta condivisa e comunitaria delle olive. È quella che si vivrà oggi dalle 9 alle 16 presso il giardino dell’episcopio di Cerreto Sannita. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale di comunità iCare e dalla Caritas diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti con l’obiettivo di “ritrovare e ricercare il senso del vivere e dell’essere comunità pensante e operosa insieme, grazie all’impegno e al contributo di tutti. Un sentirsi comunità – si legge in una nota – tramite un lavoro condiviso fatto con le mani e con tutto il cuore dato per l’amore per la propria terra”. In questo modo, prosegue “il modello di agricoltura sociale che iCare ha introdotto nel nostro territorio, fin dall’inizio delle sue attività nel 2017. Un modello di agricoltura innovativo, sostenibile e inclusivo, in grado di salvaguardare l’ambiente e di valorizzare le risorse ambientali, territoriali e umane”.