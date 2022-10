Povertà educativa: “Con i Bambini”, la marginalità, aggravata dalla pandemia, indagata in “Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce”

(Foto: Con i Bambini)

Dalle Valli Imagna e Brembana fino a Favara e Ragusa toccando le periferie delle grandi città, il progetto multimediale “Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce”, promosso e prodotto dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, al Museo di Roma in Trastevere, da domani al 26 febbraio 2023, affronta temi di attualità diventati spesso vera e propria emergenza a causa della pandemia e del lockdown. L’aumento di fenomeni legati ai disordini alimentari, alla xenofobia, alla tossicodipendenza, all’isolamento sociale con il fenomeno degli hikikomori e dei neet, al degrado delle periferie, alla violenza domestica ha fatto emergere ulteriormente la fragilità della nostra società, evidenziando come il tema delle marginalità non sia un fatto isolato ma un fenomeno sociale complesso e stratificato.

Il lavoro proposto da Riccardo Venturi, due volte Word Press Photo e una lunga esperienza sul tema dell’infanzia, e da Arianna Massimi insiste sull’invisibilità di questi temi, ponendosi in una dimensione di ascolto e rispetto.

Il documentario – visibile all’interno della mostra, curata da Ilaria Prili – racconta le esperienze e le impressioni dei protagonisti, dà parola ai ragazzi coinvolti nelle attività dei progetti sostenuti da “Con i Bambini”, esplora le nuove geografie sociali anche attraverso i contributi di personaggi di spicco del panorama educativo e sociale italiano, tra cui Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini e Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente e portavoce del Forum Terzo Settore.