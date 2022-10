Diocesi: Grosseto, gli appuntamenti di chiusura della Settimana della Bellezza

Si avvia alle battute finali l’edizione 2022 della Settimana della Bellezza (SdB), incentrata quest’anno sul tema della pace. Per l’occasione domani, 28 ottobre, sarà a Grosseto il giornalista Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova. La mattina incontrerà gli studenti presso il Polo tecnologico Manetti-Porciatti, mentre alle 17, nella sala Friuli (convento di San Francesco) si confronterà con il pubblico su “La difficile scelta di pace in un mondo di guerra”. Sabato 29 ottobre protagonista sarà di nuovo il teatro, con “In nome della Madre”, tratto dall’omonimo libro di Erri De Luca con adattamento teatrale di Michele La Ginestra. Sul palco degli Industri saliranno Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito, Francesco Stella. Per assistere allo spettacolo occorre la prenotazione presso la libreria Paoline (ingresso a offerta). Prenotazione necessaria anche per la serata conviviale con cui, la sera di domenica 30 ottobre, si concluderà la SdB 20222 negli spazi della parrocchia Santa Famiglia. La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto.