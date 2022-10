Diocesi: domani ad Amandola incontro tra le Caritas di Fermo, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno sul progetto “Le radici del futuro”

Sarà il centro di comunità Marta e Maria di Amandola (Fm) ad ospitare domani, venerdì 28 ottobre, l’incontro tra le Caritas diocesane di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Fermo con la partecipazione di Caritas Italiana e Caritas diocesana di Bergamo. La riunione, che avrà inizio alle 15.30, consentirà di effettuare una verifica del progetto “Le radici del futuro 2” che è stato avviato a partire da maggio 2022 e si concluderà nell’estate del 2023. “Una progettualità – si legge in una nota della diocesi di Fermo – che vuole aiutare ed accompagnare le comunità e le parrocchie delle zone colpite dal terremoto che stanno affrontando il percorso (lento) della ricostruzione e la ripartenza dopo la pandemia che ha evidenziato le fragilità, delle zone interne e delle zone montane, in tanti settori ( sanità, solitudine degli anziani, nuove povertà economiche e relazionali, difficoltà dei giovani, spopolamento, etc.), ma anche elementi di forza e segni di speranza”.