Benedettini: l’abate Jeremias Schröder rieletto Abate presidente della Congregazione di Ottilien

L'abate Jeremias Schröder (Ph. Sir)

Dopo la scadenza del mandato dell’abate Jeremias Schröder OSB come presidente della Congregazione di Ottilien, il Capitolo generale lo ha rieletto per un altro mandato di quattro anni. Il Capitolo generale, che si è tenuto a Sankt Georgenberg, in Austria, lo ha scritto nella sua newsletter quotidiana: “L’abate Jeremias ha lavorato duramente negli ultimi 22 anni su molti fronti e modi per rinnovare, rivitalizzare e stabilizzare la congregazione e la sua missione nel mondo – si legge -. Crediamo che la sua esperienza, il suo talento personale e il suo carisma, la sua dedizione alla congregazione e il suo potere di ispirazione continueranno a rafforzare la congregazione nella sua missione. La Congregazione gli è grata per la sua disponibilità. Gli auguriamo un altro mandato di gioia, coraggio e successo per la sua nobile missione”.