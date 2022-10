Povertà educativa: Rossi-Doria (“Con i Bambini”), “creare alleanze e realizzare esperienze per poi indicare politiche pubbliche”

(Foto: Con i Bambini)

“In Italia su oltre 9 milioni di minori, un terzo vive in condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento cioè un Paese ricco, che fa pochi figli, ha un terzo del suo futuro zavorrato perché non ha affrontato l’esclusione sociale precoce”. Lo ricorda Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”, in occasione della presentazione del viaggio per immagini firmato dal fotografo internazionale Riccardo Venturi in “Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce”, ospitato dal 28 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023 presso il Museo di Roma in Trastevere. “È una questione cruciale che riguarda i diritti dei bambini e la stessa possibilità di uno sviluppo sostenibile – aggiunge Rossi-Doria -. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile voluto dalle fondazioni di origine bancaria con governo e Terzo settore è chiamato a provare sperimentalmente, creando alleanze educative tra scuole, Terzo settore e comuni, esperienze che possano poi indicare politiche pubbliche capaci di trasformare la nostra prospettiva. È un’opera indispensabile. Ma si fatica ancora a farlo comprendere, a renderlo centrale per le politiche pubbliche di questo Paese”. Il presidente di “Con i Bambini” conclude: “Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la vicinanza dimostrata all’iniziativa promossa da Con i Bambini e per averci inviato la medaglia del Capo dello Stato quale suo premio di rappresentanza per Stati d’Infanzia. Inoltre con grande piacere ringrazio il Santo Padre per aver ricevuto ieri una nostra delegazione e per aver dimostrato anch’egli sostegno al grande cantiere educativo attivato dal Fondo”.