Ucraina: Unicef, 340 tonnellate di aiuti per mezzo milione di persone nella regione di Poltava 

(Foto: SIR)

Aiuti umanitari di base per un valore di 800.000 dollari. Il pacchetto di 340 tonnellate di aiuti umanitari coprirà i bisogni di oltre mezzo milione di persone che vivono nella regione di Poltava. È quanto l’Unicef sta portando avanti in Ucraina in questi giorni. La consegna comprende aiuti e attrezzature mediche a supporto di 35 strutture sanitarie, aiuti per l’istruzione, l’igiene e la nutrizione. Questi aiuti di base saranno distribuiti a strutture sanitarie, rifugi e scuole temporanei e tra gli sfollati interni nella regione. A ottobre 2022, oltre 200.000 sfollati interni si sono trasferiti nella regione di Poltava da regioni pericolose dell’Ucraina. Molte di queste persone sono arrivate senza effetti personali e ora hanno disperato bisogno di aiuti di base. “La regione di Poltava ospita uno dei numeri più alti di sfollati, con oltre 200.000 persone di cui ci prendiamo cura come se fossero nostri parenti. Stiamo cercando di creare le condizioni per farli sentire a casa. Siamo grati a tutte le organizzazioni internazionali per il loro sostegno nel garantire questa assistenza”, ha dichiarato il capo dell’Amministrazione militare regionale di Poltava, Dmytro Lunin. L’aiuto umanitario dell’Unicef contribuirà a coprire rapidamente le necessità di base delle persone prive di beni essenziali come pannolini, assistenza medica o medicinali. Dall’Unicef è giunto il ringraziamento all’Ufficio per l’Assistenza Umanitaria dell’Usaid “per il generoso contributo e il continuo sostegno alla popolazione ucraina”.