Oblati Maria Immacolata: p. Luis Ignacio Rois Alonso eletto 14° superiore generale

Padre Luis Ignacio Rois Alonso (Ph. Sir)

Il 37° Capitolo generale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata ha eletto p. Luis Ignacio Rois Alonso come 14° superiore generale per un mandato di sei anni. L’elezione si è svolta presso il Centro Ad Gentes di Nemi, in Italia dove si è tenuto il Capitolo generale.

P. Luis Ignacio Rois Alonso, O.M.I., è nato il 4 dicembre 1963 a Madrid, in Spagna. Ha emesso i primi voti religiosi come Oblato Missionario di Maria Immacolata il 19 settembre 1982 e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 21 maggio 1988. All’interno dell’Istituto religioso ha ricoperto i seguenti ruoli: direttore vocazionale della Provincia di Spagna (1988-1992), superiore dello Scolasticato di Pozuelo, Spagna (1996-1999), provinciale della Provincia di Spagna (2000-2004) e Consigliere generale per l’Europa (2004-2016). Dal 2017 al 2022 ha prestato servizio nella Missione del Sahara Occidentale della Provincia del Mediterraneo.