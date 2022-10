Comunicazione: Aiart, saranno all’udienza con Papa Francesco promossa dal Copercom il 31 ottobre

L’Aiart, l’associazione cittadini mediali, parteciperà all’udienza concessa da Papa Francesco il prossimo 31 ottobre e sarà rappresentata dal presidente nazionale Giovanni Baggio e dai due vicepresidenti, Sandra Costa e Lorenzo Lattanzi. L’udienza si svolgerà alle 12 nella Sala Clementina del Palazzo apostolico. “Sarà un’occasione preziosa – afferma Baggio – per rinnovare la nostra sintonia con il magistero della Chiesa; per continuare ad essere voce della coscienza di una comunicazione capace di distinguere il bene dal male e di un giornalismo che ha sempre più bisogno di parole vere in mezzo a tante falsità o vuoti ingiustificati”. “Ringraziamo il Santo Padre – continua il presidente – per i suoi messaggi per le Giornate mondiali della comunicazione, parole che stimolano il pensiero e tengono viva la nostra azione per una comunicazione sempre più attenta alle persone, alla giustizia e alla pace contro ogni forma di violenza e di discriminazione”. Prospettive di impegno che “l’Aiart continuerà a rinnovare attraverso: le tante realtà provinciali e regionali, i propri strumenti editoriali, la formazione e con le proprie presenze istituzionali nel Comitato media e minori e nel Consiglio nazionale degli utenti”. “Ci ritroveremo nel nome di una ‘vocazione comune’ – conclude Baggio – che è quella di essere come è scritto anche nel nostro Statuto ‘al servizio delle persone’ attingendo sempre linfa dalle nostre radici: la fede, la passione, l’etica della comunicazione, la storia, la cura delle dimensioni antropologiche”.

L’udienza è stata organizzata dal Copercom, ente che raduna tutte le associazioni che a vario titolo si occupano di comunicazione, in occasione dei 25 anni della sua fondazione.