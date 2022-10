Sinodo: card. Hollerich, “Sinodo e giovani non sono in contraddizione”, “Chiesa sinodale è centrata sulla missione”

“Il Sinodo e i giovani non sono in contrapposizione”. Lo ha detto il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, collegato da remoto con la Sala Stampa della Santa Sede per la presentazione del documento di lavoro per la Tappa Continentale del Sinodo sulla Sinodalità. “Questo documento non è un Instrumentum laboris”, ha precisato il cardinale: “è semplicemente un riassunto delle sintesi che la Segreteria ha ricevuto, durante questa fase di ascolto del Sinodo”. “Questo lavoro d’insieme – ha spiegato Hollerich – è stata un’esperienza sinodale che ci ha aiutato a cogliere e capire l’esperienza sinodale di molti gruppi nel mondo. Tale documento dunque non è uno scritto di carattere teologico, è il frutto di una sinodalità vissuta, di una dimensione della vita della Chiesa. Possiamo constatare che lo Spirito è al lavoro. La missione è una parola di primaria importanza: se, come popolo di Dio, camminiamo con Cristo sotto la guida dello Spirito Santo, saremo più consapevoli della nostra missione comune e personale. Una Chiesa sinodale è una Chiesa centrata sulla missione”.