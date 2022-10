Minori contesi: 75 nuovi casi nei primi nove mesi del 2022. Alla Farnesina riunita la Task force

Nei primi nove mesi del 2022, la Farnesina ha registrato l’insorgere di 75 nuovi casi di minori contesi (rispetto ai 49 del medesimo periodo del 2021), di cui 42 nella sola Europa, 21 nelle Americhe, 7 nell’area Mediterranea e medio-orientale, 4 in Asia e Oceania, e uno in Africa. È quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nella quale si dà conto della riunione periodica della Task force Minori contesi tenutasi oggi alla Farnesina.

“L’incontro, che ha visto la consueta partecipazione di funzionari dei Dicasteri dell’Interno e della Giustizia, si è concentrato su vicende di minori coinvolti nel conflitto in Ucraina e ha passato in rassegna nuovi casi apertisi nel corso del 2022”, viene spiegato nella nota.