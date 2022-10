Diocesi: Sabina Poggio Mirteto, al via la II edizione del Corso di formazione all’Impegno politico e sociale

Prende il via domani la seconda edizione del Corso di Formazione all’Impegno Politico e Sociale organizzato dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto. Tra le novità introdotte quest’anno, fa sapere la diocesi, la valenza del corso per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, cui hanno aderito i Licei “Peano” e “Catullo” e l’Istituto Tecnico Superiore “Cardano” di Monterotondo. Gli incontri si terranno con cadenza mensile a Monterotondo, presso la parrocchia Gesù Operaio in via Piave 12, l’ultimo venerdì del mese dalle 19 alle 20.30. Tantissimi i temi affrontati, dagli scenari internazionali in situazioni di conflitto, fino al confronto tra le religioni e alla violenza in ambito familiare. Il corso sarà concluso poi da due temi fondamentali, che daranno uno spaccato sul mondo del lavoro di oggi, con don Bruno Bignami direttore della Pastorale del Lavoro della Cei, e sull’aspetto glocal dell’etica sociale, con Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile. “Pensare a una nuova generazione politica e sociale preparata e competente – afferma il direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano, Giorgio Scarinci – rappresenta un elemento fondamentale per garantire il futuro del nostro territorio. I relatori interessati sono sempre di altissimo profilo, e dare la possibilità ai ragazzi e a tutti i cittadini di ascoltare interventi così ricchi di contenuti e spunti di riflessione pensiamo rappresenti davvero un’occasione imperdibile”. Il primo appuntamento del corso è calendarizzato per venerdì 28 ottobre alle ore 19.00. Il relatore del primo intervento sarà Mauro Garofalo, direttore responsabile dell’Ufficio di Relazioni Internazionali della Comunità di Sant’Egidio, particolarmente attivo nella gestione delle conseguenze del conflitto in corso in Ucraina. Il titolo del suo intervento, infatti, è “Pacem in terris: panorami di guerra nel mondo di oggi”.