Diocesi: Benevento, domani inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto di Scienze religiose su “Il Sinodo, frutto maturo del Concilio Vaticano II”

Verrà inaugurato domani, venerdì 28 ottobre, l’anno accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose “San Giuseppe Moscati” con sede in Benevento. La cerimonia è in programma dalle 17 presso il Seminario arcivescovile. La prolusione su “Il Sinodo, frutto maturo del Concilio Vaticano II” sarà tenuta da don Dario Vitali, ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana e membro della Segreteria del Sinodo dei vescovi. Porteranno i saluti mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e moderatore dell’Issr “San Giuseppe Moscati”, e don Salvatore Soreca, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Introdurrà i lavori don Paolo Martuccelli, direttore dell’Issr. Nel corso della cerimonia verranno consegnate le pergamene di laurea e laurea magistrale a circa 60 laureati in Scienze religiose. Le conclusioni saranno affidate a don Francesco Asti, vicepreside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.