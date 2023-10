Consiglio europeo: Michel (presidente), sostegno a Israele, condanna di Hamas, aiuti ai civili di Gaza. “Verso una posizione unitaria”

(Photo European Council)

“Stiamo tenendo un importante Consiglio europeo in un momento difficile. È fondamentale dimostrare ancora una volta che l’Unione europea è unita nel difendere i nostri principi, nel difendere i nostri valori, ed è per questo che sosteniamo Israele mentre cerca di difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale”. Parole pronunciate da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, entrando al summit che si svolge a Bruxelles fra oggi e domani. “Condanniamo Hamas e questo violento attacco terroristico e discuteremo come garantire l’accesso umanitario” a Gaza. “Riteniamo che i civili debbano essere protetti sempre e ovunque”. “Avremo una buona discussione con i leader e sono fiducioso che ancora una volta affermeremo una posizione unitaria molto forte”.

Aggiunge: “per noi è inoltre fondamentale chiarire chiaramente che sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Discuteremo di come possiamo sviluppare maggiore sostegno, di come possiamo anche affrontare il tema dei beni congelati, ad esempio, per assicurarci di mobilitare denaro per sostenere l’Ucraina, per ricostruire l’Ucraina”.

Michel conclude: “discuteremo anche sulla revisione del quadro pluriennale. Si tratta del primo scambio di opinioni tra i leader dell’Ue. Sotto gli auspici della presidenza spagnola è stato svolto un buon lavoro preparatorio e sono fiducioso che l’incontro di oggi aiuterà il Consiglio a compiere ulteriori progressi e a raggiungere un accordo quanto prima. Auspichiamo entro la fine dell’anno la revisione del Qfp. Domani avremo il Vertice euro e toccheremo i temi economici alla presenza di Christine Lagarde e Paschal Donohoe”.