Diocesi: Pompei, stamattina presentato francobollo speciale e annullo postale dedicato ai 150 anni dall’arrivo di Bartolo Longo

(Foto: diocesi di Pompei)

Questa mattina, nel santuario di Pompei, è stato presentato il francobollo speciale e l’annullo postale dedicato alla celebrazione dei 150 anni dall’arrivo di Bartolo Longo a Pompei, alla presenza dell’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, del direttore di Filiale Napoli 3 Est, Salvatore Gialdino, del direttore delle Poste centrali di Pompei, Francesco Di Ruocco, della madre generale delle Suore Domenicane “Figlie del santo Rosario di Pompei”, suor Ermelinda Cuomo.

Per l’occasione, il santuario ha realizzato una cartolina che raffigura il beato Bartolo Longo, in preghiera con gli orfanelli, particolare dell’affresco che il pittore Angelo Landi da Salò dipinse nella cupola inferiore della basilica mariana. La cartolina, il cui primo annullo è stato effettuato stamane dall’arcivescovo Caputo, sarà disponibile per gli appassionati di filatelia nell’Ufficio postale di Pompei centro per 60 giorni e, in seguito, nella Sede centrale delle Poste italiane a Roma.