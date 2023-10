Diocesi: Bari-Bitonto, sabato 28 ottobre lo spettacolo “Il profumo di Dio” dedicato a don Franco Ricci

Alla presenza dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, sabato 28 ottobre, alle ore 20, nella cattedrale di Bari si terrà “Il profumo di Dio”, spettacolo teatrale promosso dall’Ufficio missionario della diocesi, sulla tragica esperienza del sacerdote barese missionario Fidei donum in Etiopia don Franco Ricci, “Abba Franco”, ucciso il 19 giugno 1992. Il lavoro vede la regia di Enzo Proscia che ha realizzato, spiegano dalla diocesi, “una originale messa in scena che racconta l’avventura umana e religiosa di don Ricci e la sua tragica conclusione per mano di bande armate che perseguitavano i fedeli della missione in difesa dei quali si era apertamente schierato”. Si è preso spunto oltre che da numerose testimonianze di persone vicine ad Abba Franco nella missione di Soddu Abala, fra cui don Tonino Bello, anche dal libro “Il profumo di Dio”. Fra gli attori, insieme al regista, don Antonio Eboli, Rosanna D’Addato, Livia Mangialardi, Davide di Terlizzi.