Giornata preghiera pace: Biella, domani celebrazione al santuario di Graglia presieduta dal vescovo Farinella

“Invito a partecipare alla messa che sarà celebrata al santuario di Graglia, alle 16.30, luogo caro alla devozione dei fedeli per i legami con la Madonna di Loreto e la Santa Casa di Nazareth, riprodotta nel santuario. I tanti pellegrinaggi, inoltre, che sono partiti aderendo alle iniziative del rettore del santuario per la Terra Santa ci portano a riaffermare i nostri vincoli di preghiera e di solidarietà con la Terra Santa”. Lo ha scritto il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, in una lettera alla comunità diocesana per invitarla a rispondere positivamente all’esortazione di Papa Francesco che ha indetto per domani una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo.

“Anche la nostra diocesi – ha proseguito il presule – aderisce convintamente alla richiesta del Santo Padre e pertanto chiedo a tutte le nostre comunità parrocchiali e religiose per quel giorno, per quanto possibile, di predisporre un momento di preghiera (celebrazione eucaristica, adorazione eucaristica, Santo Rosario) per implorare anche noi il dono della pace in unione alle intenzioni del Santo Padre e a tutta la Chiesa”. Sarà mons. Farinella a presiedere la celebrazione eucaristica al santuario di Graglia.