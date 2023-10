Giornata preghiera pace: Treviso, domani adorazione eucaristica in cattedrale con mons. Tomasi

Rispondendo all’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, la comunità diocesana di Treviso si ritroverà domani sera in cattedrale per l’adorazione eucaristica. A guidarla, dalle 20 alle 21, sarà il vescovo Michele Tomasi. “Insieme alla Chiesa italiana, anche le parrocchie della diocesi di Treviso – si legge in una nota – hanno risposto all’invito e hanno promosso un momento di preghiera, una celebrazione, un momento di adorazione eucaristica durante la giornata del 27, in comunione con il Papa e la Chiesa universale”.