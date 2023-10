Rispondendo all’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, domani dalle 18.30 alle 19.30, in occasione del 27° anniversario del primo incontro interreligioso tenutosi ad Assisi, il Patto bresciano di Fraternità interreligiosa propone la preghiera interreligiosa per la pace nel convento di San Francesco.