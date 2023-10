Giornata preghiera pace: Carpi, domani iniziative diffuse nelle parrocchie e momento interreligioso organizzato dalla diocesi in collaborazione con il comune

La Chiesa di Carpi accoglie l’appello di Papa Francesco che ha indicato venerdì 27 ottobre come Giornata mondiale di preghiera, digiuno e penitenza per la pace, per fermare i conflitti in atto in Israele, in Ucraina e in ogni altra parte del mondo, auspicando la partecipazione anche esponenti delle altre confessioni cristiane e di altre fedi. Le proposte per la celebrazione della Giornata si articolano in due momenti uno ecclesiale a livello delle singole parrocchie e uno interreligioso a livello cittadino.

Le parrocchie hanno individuato momenti propri, con la possibilità, ad esempio, di tenere aperte le chiese tutta la giornata anche nella pausa del pranzo (12.30 – 15) per consentire alle persone di ritrovarsi in un clima di comunione e di silenzio, scandito da preghiere, letture e riflessioni. In particolare, a Quartirolo adorazione eucaristica nella chiesa madre dalle ore 15.30 alle ore 18, quando sarà recitato il rosario sempre in chiesa madre. Alle ore 18.30, in aula liturgica, la preghiera dei salmi per la pace, a cura dei rover e scolte del Clan/Fuoco Agesci Carpi 4. A San Bernardino Realino, dalle ore 12 alle ore 14.30, esposizione del Santissimo e preghiera silenziosa. Il corrispettivo del pranzo può essere donato a favore delle popolazioni colpite dalla guerra. A Sant’Agata Cibeno, adorazione eucaristica dalle 12 alle 23. I momenti guidati saranno alle 12 esposizione del Santissimo Sacramento e ora media (sesta); alle 15.30, ora media (nona); alle 18.30, vespri; alle 19 messa; alle 20.30, rosario; alle 21, adorazione animata dal gruppo parrocchiale del Rinnovamento nello Spirito; alle 23, reposizione del Santissimo Sacramento. Dalle 12 alle 21 sarà presente un sacerdote per le confessioni. A San Possidonio alle 19.30, in chiesa, adorazione eucaristica e digiuno. A Rovereto alle 20, in chiesa, rosario e messa. A San Marino, alle 18, rosario in canonica e, alle 18.30, messa con intenzioni per la pace. A Mirandola, nel duomo, farà sosta nella mattinata di venerdì 27 ottobre la Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes, organizzata dall’Unitalsi per i 120 anni dell’associazione. Tutti i momenti di preghiera avranno come intenzione particolare la pace nel mondo. Sempre venerdì 27 ottobre, la Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes, organizzata dall’Unitalsi, sosterà nella cattedrale di Carpi. Anche qui i momenti di preghiera avranno come intenzione particolare la pace. Nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, presso il Monastero delle Clarisse, alle 10.30 rosario; dalle ore 12.30 alle ore 14.30 adorazione eucaristica.

La diocesi in collaborazione con il comune di Carpi promuove un momento interreligioso nella Sala delle vedute di Palazzo dei Pio, dalle 18 alle 21, dal titolo “Contro l’iniquità, la violenza e la vendetta: per una speranza di pace”. In apertura la preghiera, che sarà seguita da brevi interventi da parte dei rappresentanti di diverse confessioni cristiane e fedi presenti in città: hanno aderito, fra gli altri, la comunità ucraina, le comunità musulmane, e una rappresentanza cinese. Gli interventi saranno intercalati da brani musicali eseguiti da Marika Benatti e da Matteo Manicardi. L’ampia fascia oraria è stata pensata per consentire l’adesione del maggior numero di persone anche se per breve tempo. Alle 20.30, si terrà la conclusione ufficiale con gli interventi del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, e del vicario generale della diocesi, monsi. Gildo Manicardi, e la preghiera finale.

“In questi giorni la cosa più difficile – ha dichiarato il vicario generale, mons. Gildo Manicardi – sembra essere non tanto far pregare per la pace, ma piuttosto aiutare a maturare una coscienza che davvero rifiuti l’iniquità, la violenza e la logica della vendetta”.